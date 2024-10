accordo con l’Albania non sta in piedi, come avevamo segnalato. Non pensino di poterlo aggirare, perché per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione europea. Non penso che lo vogliano proporre anche se non sarebbe la prima volta”. Ad attaccare è la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil e Uil su salario e salute, dopo le e l’annuncio da parte dell’esecutivo di voler forzare attraverso un decreto legge. ‘L’, come avevamo segnalato., perché per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione europea. Non penso che lo vogliano proporre anche se non sarebbe la prima volta”. Ad attaccare è la segretaria del Pd,, partecipando alla manifestazione di Cgil e Uil su salario e salute, dopo le invettive da parte di Meloni, Nordio e Salvini contro i magistrati sul caso Albania

Per la leader del Pd ”è gravissimo questo scontro istituzionale con la magistratura, ‘alimentato tutto dal Governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, non è colpa delle opposizioni se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane, tanto meno lo è chi governa”. ‘