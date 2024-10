“Obiettivamente queste sono le risorse che noi abbiamo. Certo che, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Io ne avrei messe ancora di più, ma queste ho e, più di stabilire che sia una delle mie priorità, non posso fare altro. Ma mi pare che sia una cifra record”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando delle risorse sulla sanità nella manovra, a margine del vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo a Bruxelles. “La sanità rimane da tre anni una delle nostre priorità. Abbiamo lavorato ogni anno per aumentare il fondo sanitario. Dopodiché, io penso non bisogna solo limitarsi ad aumentare le risorse ma capire come le risorse possano essere spese meglio”, ha precisato.