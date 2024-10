“La guerra è tornata a essere l’unico orizzonte del nostro scenario. L’afonia dell’Europa sia per quanto riguarda il Medio Oriente sia per quanto riguarda l’Ucraina è imbarazzante. Mentre va avanti l’escalation delle armi, non c’è stata alcuna iniziativa dell’Ue per la pace”. Lo ha detto il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, intervenendo alla Camera dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. “Come fa a non vedere l’ipocrisia e la complicità dell’Europa nel genocidio in corso a Gaza?“.