“Il Governo Meloni butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione dei migranti in Albania, in spregio a una sentenza della corte di giustizia europea che fa già scricchiolare l’impianto di quell’accordo. E lo hanno fatto di fretta con affidamenti diretti senza trasparenza, soldi che potevano servire ad abbattere liste d’attesa” Ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento in Senato.