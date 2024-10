3500 euro per truccare l’esame teorico della patente di guida. In cambio del denaro, il candidato riceveva tutta la strumentazione per ricevere le risposte giuste – in tempo reale – e passare la prova. L’8 ottobre a Torino, Brescia e nelle province piemontesi sono scattate le manette per 3 persone; un’altra risulta irreperibile e sono in corso le ricerche. Il quartetto è indagato per associazione a delinquere finalizzata al conseguimento illecito di patenti di guida.

Ai candidati per l’esame consegnavano microcamere, auricolari, router wi-fi, trasmettitori GSM, o semplicemente telefoni cellulari: dispositivi per connettersi con i suggeritori e ricevere le risposte ai quesiti dei quiz. Gli strumenti erano nascosti grazie ad un abbigliamento studiato nel dettaglio: gli indumenti venivano consegnati poco prima della prova, la “vestizione” serviva a coprire il trucco. Camicie, felpe e giacche erano modificate con minuscoli fori per consentire alla microcamera di riprendere e trasmettere ai suggeritori i quesiti per i candidati.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Torino, nasce nel dicembre del 2022 con i controlli su un cittadino egiziano sospettato di essere a capo dell’organizzazione. Gli inquirenti hanno trovato conferme sull’esistenza dell’associazione. Ne facevano parte – oltre al cittadino egiziano, in veste di organizzatore – anche il fratello minore, col compito di sostituire il “capo” quando non era presente; un italiano si purava di trovare i clienti tra i candidati all’esame di guida; un pakistano residente in provincia di Brescia incaricato di suggerire le risposte ai quiz d’esame, ma anche di fornire l’equipaggiamento (dispositivi e vestiario).

Le indagini, anche grazie alle intercettazioni, hanno permesso di ricostruire 22 episodi in cui il gruppo ha fornito “assistenza” a circa 40 candidati impegnati in esami presso la Motorizzazione civile di Torino e di altre province del Piemonte. Anche questi ultimi risultano indagati.