In Commissione “non hanno ritenuto ascoltare gli esperti, i magistrati, i poliziotti, non si sa che differenza c’è tra intercettazioni ambientali e telefoniche. Non abbiamo statistiche, non si sa come funzionano quelle telefoniche, la criminalità è altamente specializzata, usa un linguaggio cifrato e criptico, nei processi di mafia ci abbiamo a volte messo quattro mesi per capire di cosa si parlava…“. Lo dice Roberto Scarpinato, senatore del M5s, intervenendo in Aula, dove è in esame il ddl Zanettin sulla durata delle intercettazioni. “L’attività criminale si è dematerializzata, solo un cretino fa un furto per strada. Per le ambientali ci vogliono almeno 120 giorni, per le ambientali 180”, dice con riferimento all’emendamento del movimento.