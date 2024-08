A Messina nuova manifestazione contro il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto. Dai manifestanti l’appello per maggiori investimenti per fronteggiare la crisi idrica nel messinese. La manifestazione si è conclusa alle ore 21 circa in Piazza Francesco Lo Sardo dove sulla facciata dei palazzi veniva proiettata la scritta luminosa “Salvini affonda“