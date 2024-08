Nuova cambio ai vertici dei servizi segreti italiani. Palazzo Chigi fa sapere che la premier Giorgia Meloni ha nominato Giuseppe Del Deo come nuovo vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che coordina le due agenzie d’intelligence: l’Agenzia informazioni e sicurezza interna e quella per la sicurezza esterna. Fino a oggi Del Deo occupava la poltrona di vicedirettore dell’Aisi, incarico che ora sarà ricoperto dal prefetto Vittorio Rizzi, attuale Vicecapo vicario della Polizia di Stato. Entrambi i provvedimenti decorreranno dal 2 settembre.

Al Dis Del Deo collaborerà con l’attuale direttrice del dipartimento, Elisabetta Belloni. Il suo nome era già stato in lizza per sostituire Mario Parente al vertice dell’Aisi, ma poi la premier gli aveva preferito Bruno Valensise. Nell’aprile scorso quello di Del Deo veniva indicato dai giornali come il nome più gradito al ministro della Difesa Guido Crosetto e al sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari. Ex ufficiale dell’esercito, in passato è stato anche capo reparto sempre all’Aisi, dove guidava l’intelligence economico-finanziaria. Nel luglio dell’anno scorso era stato nominato come numero due della stessa agenzia, prendendo il posto Vittorio Pisani, che era stato promosso capo della Polizia.