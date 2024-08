Noah Lyles ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 correndo con il Covid. Il neo campione olimpico dei 100 metri ha avvertito un malore subito dopo aver tagliato il traguardo: è caduto sulla schiena e alla fine si è seduto per essere curato dal personale medico. In molti erano rimasti stupiti dalla sua prestazione: era il grande favorito della vigilia, invece ha corso in 19″70, finendo alle spalle del connazionale Kenneth Bednarek, argento, e di Letsile Tebogo, splendido oro per il Botswana in 19″46.

Pochi minuti dopo l’arrivo però è arrivata la spiegazione per la prestazione di Lyles e per il suo malore: il velocista statunitense era affetto da quello che l’agenzia Associated Press ha appreso essere un caso di Covid. Una persona a conoscenza delle condizioni di Lyles, che ha preferito non essere identificata, ha detto all’AP che aveva il Covid. È la seconda volta consecutiva che il virus ha avuto un ruolo importante nell’avventura di Lyles ai Giochi.