“Benjamin Netanyahu e il suo governo sono responsabili di una carneficina di innocenti, per lo più donne e bambini. In dieci mesi, siamo arrivati quasi a 40mila vittime”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, in un videomessaggio pubblicato sui social, in cui ha rivendicato il posizionamento, in politica estera, del M5s. “Il governo Meloni? È un governo codardo, avrebbe potuto riconoscere lo Stato palestinese ma non l’ha fatto”.