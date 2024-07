Terzo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Occhi puntati sugli sport d’acqua: ci saranno le gare di canottaggio, nuoto, la vela e il surf. Spazio anche al secondo turno del tennis maschile e femminile, in singolare e in doppio. Judo, gli sport equestri e scherma completano la giornata del tricolore, insieme a beach volley, tiro a volo e segno e badminton (in apertura di giornata).

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, lunedì 29 luglio: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

ore 9:00 – beach volley girone a maschile: Samuele Cottafava e Paolo Nicolai vs Nicolaidis/Carracher (Austria)

ore 9:00 – tiro a volo maschile trap qualificazioni: Mauro de Filippis, Giovanni Pellielo

ore 9:15 – tiro a segno femminile finale carabina 10 metri: Eventuale Barbara Gambaro

ore 10:10 – badminton maschile singolo fase a gironi: Giovanni Toti

ore 10:16 – tiro con l’arco maschile squadre ottavi: Italia (Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli)

ore 10:20 – canottaggio maschile 2 senza ripescaggi: Giovanni Codato, Davide Comini

ore 10:28 – judo femminile -57 kg sedicesimi: Veronica Toniolo

ore 10:28 – judo maschile -73 kg sedicesimi: Manuel Lombardo

ore 11:00 – tuffi maschile piattaforma 10 m sincro finale: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

ore 11:00 – nuoto femminile 400 m misti batterie: Sara Franceschi

ore 11:00 – sport equestri completo individuale – qualificazioni salto: Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti

ore 11:00 – sport equestri completo individuale – finale a squadre: Eventuale Italia con Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti

ore 11:15 – scherma femminile sciabola individuale sedicesimi: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 11:28 – nuoto maschile 800 m stile libero batterie: Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

ore 11:40 – canottaggio maschile otto batterie: Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle, Alessandra Faella

ore 12:00 – canottaggio femminile otto batterie: Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuele Capponi

ore 12:00 – tiro a segno maschile carabina aria compressa 10 m finale: Eventuale Danilo Denis Sollazzo, Edoardo Bonazzi

ore 12:00 – tennis maschile secondo turno: Eventuale Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi

ore 12:00 – tennis femminile secondo turno: Eventuale Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti

ore 12:00 – tennis maschile doppio secondo turno: Eventuale Luciano Darderi/Lorenzo Musetti, Simone Bolelli/Andrea Vavassori

ore 12:00 – tennis femminile doppio secondo turno: Eventuale Sara Errani/Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto/Lucia Bronzetti

ore 12:00 – tennis doppio misto primo turno: Eventuale Sara Errani/Andrea Vavassori

ore 12:05 – scherma maschile fioretto individuale sedicesimi: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

ore 12:15 – sport equestri completo a squadre- finale salto: Eventuale Italia

ore 12:15 – vela femminile 49er fx: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

ore 12:20 – judo femminile -57 kg ottavi: Eventuale Veronica Toniolo

ore 12:20 – judo maschile -73 kg ottavi: Eventuale Manuel Lombardo

ore 12:36 – pugilato maschile +92 kg eliminatorie: Diego Lenzi

ore 13:00 – tennistavolo femminile primo turno singolare: Giorgia Piccolin

ore 13:16 – judo femminile -57 kg quarti: Eventuale Veronica Toniolo

ore 13:16 – judo maschile -73 kg quarti: Eventuale Manuel Lombardo

ore 14:00 – pallanuoto femminile girone b Francia-Italia

ore 14:05 – scherma femminile sciabola individuale ottavi: Eventuale Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 14:55 – scherma maschile fioretto individuale ottavi: Eventuale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

ore 15:00 – sport equestri completo individuale – finale salto: Eventuale Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti

ore 15:24 – tiro con l’arco maschile squadre quarti: Eventuale Italia

ore 15:30 – canoa maschile slalom c1 semifinale: Raffaello Ivaldi

ore 15:43 – vela femminile iqfoil: Marta Maggetti

ore 15:55 – scherma femminile sciabola individuale quarti: Eventuale Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 16:00 – judo femminile -57 kg ripescaggi: Eventuale Veronica Toniolo

ore 16:01 – vela maschile iqfoil: Nicolò Renna

ore 16:10 – tiro con l’arco maschile squadre semifinali: Eventuale Italia

ore 16:17 – judo femminile -57 kg semifinali: Eventuale Veronica Toniolo

ore 16:20 – scherma maschile fioretto individuale quarti: Eventuale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

ore 16:34 – judo maschile -73 kg ripescaggi: Eventuale Manuel Lombardo

ore 16:48 – tiro con l’arco maschile squadre finale bronzo: Eventuale Italia

ore 16:51 – judo maschile -73 kg semifinali: Eventuale Manuel Lombardo

ore 17:11 – tiro con l’arco maschile squadre finale oro: Eventuale Italia

ore 17:18 – judo femminile -57 kg finale bronzo: Eventuale Veronica Toniolo

ore 17:28 – judo femminile -57 kg finale bronzo: Eventuale Veronica Toniolo

ore 17:30 – ginnastica artistica maschile conc. generale a squadre finale: Italia

ore 17:30 – canoa maschile slalom c1 finale: Eventuale Raffaello Ivaldi

ore 17:38 – judo femminile -57 kg finale oro: Eventuale Veronica Toniolo

ore 17:49 – judo maschile -73 kg finale bronzo: Eventuale Manuel Lombardo

ore 17:59 – judo maschile -73 kg finale bronzo: Eventuale Manuel Lombardo

ore 18:09 – judo maschile -73 kg finale oro: Eventuale Manuel Lombardo

ore 19:00 – tennis maschile secondo turno: Eventuale Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi

ore 19:00 – tennis femminile secondo turno: Eventuale Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti

ore 19:00 – scherma femminile sciabola individuale semifinali: Eventuale Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 19:00 – surf maschile round 3: Eventuale Leonardo Fioravanti

ore 19:50 – scherma maschile fioretto individuale semifinali: Eventuale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

ore 20:00 – pugilato femminile 60 kg eliminatorie: Eventuale Alessia Mesiano

ore 20:30 – nuoto femminile 400 m misti finale: eventuale Sara Franceschi

ore 20:43 – nuoto maschile 200 m stile libero finale: Eventuali Filippo Megli, Alessandro Ragaini

ore 20:50 – scherma femminile sciabola individuale finale bronzo: Eventuale Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 21:15 – scherma maschile fioretto individuale finale bronzo: Eventuale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

ore 21:22 – nuoto maschile 100 m dorso finale: Eventuali Thomas Ceccon, Michele Lamberti

ore 21:32 – nuoto femminile 100 m rana finale: Eventuali Lisa Angiolini, Benedetta Pilato

ore 21:45 – scherma femminile sciabola individuale finale oro: Eventuale Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

ore 22:10 – scherma maschile fioretto individuale finale oro: Eventuale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

