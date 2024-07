61 anni e non sentirli. Sinonimo di esperienza e leggenda vivente. Oltre un ventennio di distanza tra la prima e la sua attuale sesta edizione olimpica: da Sidney a Parigi, Ni Xia Lian è la giocatrice di tennis da tavolo più anziana della storia. Nata in Cina (a Shanghai) ma residente a Ettelbruck, è stata la portabandiera del Lussemburgo durante la cerimonia d’apertura lungo la Senna. Ma non è una mascotte, anzi: Xia Lian gioca per vincere. E la sua carriera ne è una prova: 2 volte campione del Mondo, e in 3 occasioni sul punto più alto d’Europa.

Successo e longevità: spirito di sacrificio

Oltre 40 anni ai massimi livelli. Prima medaglia d’oro nei campionati mondiali del 1983 come membro della squadra cinese. Quella olimpica ancora le manca nella bacheca, ma partecipare per la sesta volta vale molto più di un semplice pezzo d’oro con cui fare le foto sul podio. Dopo essersi trasferita in Germania, Xia Lian si stabilisce in Lussemburgo. “La mia famiglia, la nostra federazione di tennis tavolo e tutti in Lussemburgo mi sostengono molto. Ho anche tanti tifosi in tutto il mondo e sono particolarmente felice del sostegno dei miei fan cinesi, anche se rappresento il Lussemburgo. È una grande motivazione per me e il modo migliore per ripagarli è giocare al meglio”, queste sue le parole ai microfoni di Olympics.com. Oltre il successo, l’obiettivo principale della giocatrice è quella di evitare infortuni o malanni: per gareggiare ancora a questi livelli, conoscere il proprio corpo è fondamentale. E tra un ace e un backhand c’è anche una famiglia a cui dover badare: suo marito, Tommy Danielsson, è anche il suo allenatore e compagno di allenamento.

“活到老学到老”, è il suo mantra: letteralmente, ‘vivi fino alla vecchiaia, impara fino alla vecchiaia‘. “È una cosa in cui ho sempre creduto e che ho sempre messo in pratica. Ci sono anche altri detti. Un’altra frase che mi motiva è ‘Sarò sempre più giovane oggi di domani’”. E se a dirlo è una professionista ultra sessantenne non si può fare altro che ascoltare e apprendere. “Cerco solo di conquistare ogni punto con il cuore”. Sicuramente, Xia Lian ha fatto breccia in quello di milioni di appassionati. La zia più famosa del mondo gioca a ping pong.