Un bambino di 12 anni è stato investito e ucciso dal trattore guidato dal padre. È accaduto ieri pomeriggio – sabato 27 luglio – intorno alle ore 17.30 nel territorio di Monte San Pietro, nel Bolognese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo Panigale il padre non si sarebbe accorto della presenza del figlio mentre stava effettuando una manovra di retromarcia: i due si trovavano in una tenuta agricola in via Guarda, in località Colombara.

Il decesso in ospedale

Subito dopo l’incidente, il padre ha dato l’allarme: sono intervenuti sul posto i sanitari del 118. Portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, non c’è stato nulla da fare per il 12enne. A causa delle gravissime ferite riportate, il bambino è morto poche ore dopo.