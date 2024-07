denuncia gli interessi della criminalità organizzata nel settore dellain Sicilia. E la dirigente siciliana dilo attacca, arrivando quasi a insultarlo: “Antoci non ha perso la cattiva abitudine di, per distruggere un’intera categoria.“, diceresponsabile del dipatimento Agricoltura diper la Sicilia orientale, in un lungo video pubblicato sulla sua pagina facebook. L’esponente del partito disi scaglia contro l’europarlamentare del, colpevole di aver denunciato il business delle macellazioni clandestine di animali infetti , fenomeno su cui da anni si allunga l’ombra di Cosa Nostra, interessata alla redditizia filiera della carne, in barba alle regole sanitarie. In passato il contrasto alla cosiddettaè costato allo stesso Antoci minacce e unsubito ai tempi in cui ricopriva la carica di presidente del. L’europarlamentare pentastellato, descrivendo il fenomeno delle macellazioni clandestine, ha parlato di una vera e propria “che mette a repentaglio la salute dei siciliani”. Una situazione tratteggiata da anni dalle inchieste giudiziarie, ma anche dal lavoro di una commissione ispettiva nominata nel 2016 dalla Regione Siciliana.

L’attacco dell’esponente di Fdi –

Di fronte all’allarme sanitario rilanciato da Antoci, però, da Fratelli d’Italia arriva una reazione scomposta. Regalbuto, infatti, ha pubblicato sui social un lungo video in cui attacca inspiegabilmente il deputato M5s: “Non avendo altri argomenti di cui parlare, questi professionisti dell’antimafia si ostinano a parlare di mafia dei Nebrodi”, dice la meloniana riferendosi ad Antoci. “Per troppi anni Antoci ha potuto parlare di, delle speculazioni suidei mafiosi dei Nebrodi, delledi animali infetti, non sapendo di cosa stava parlando e creandonell’opinione pubblica”, sostiene Regalbuto. Parole pesanti, visto che per le sue denunce contro la mafia dei pascoli Antoci vive da. L’esponente di Fdi attacca anche una dichiarazione rilascita da Antoci a ilfattoquotidiano.it: l’europarlamentare aveva definito lacome un “business paragonabile al, solo che in questo caso la percentuale di guadagno è maggiore, mentre quella di rischio è pari a zero”. “Nulla di più cattivo, nulla di piùed infangante verso una categoria onesta che ogni giorno lotta con la burocrazia e con il pregiudizio”, dice Regalbuto, senza argomentare perchè il paragone formulato da Antoci sarebbe falso. Il deputato, infatti, si riferiva alle truffe sui fondi Ue commesse da personaggi legati a Cosa nostra, oggetto di decine di inchieste giudiziarie e centinaia di condanne . In ogni caso l’esponente meloniana bolla come infondati i timori e le denunce del deputato M5s sui rischi legati alladi animali infetti, sostenendo che “le aziende vengono controllate meticolosamente! E gli animali infetti vengono mandati al mattatoio. Ultimamente per fame e per sete anche quelli sani!”. Poichiede “” che “vengano esibiti i dati delle. E chiedo che vengano esibiti i dati relativi ad animali trovati infetti, che all’indomani del controllo delle Asp sono stati dichiarati smarriti”. Trattandosi di macellazioni clandestine, però, si presume che sia impossibile avere dei dati ufficiali.