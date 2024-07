“Borghi? L’emendamento non passerà, anzi leggo anche che forse è inammissibile. Quello di Borghi non è il punto di vista del governo e della maggioranza. Io da genitore quando mia figlia era piccola mi sono affidato al pediatra, non mi sono messo a fare un dibattito, mi sono affidato alle previsioni della scienza”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato per FI, intervistato fuori da Montecitorio, boccia l’emendamento presentato dalla Lega per rivedere l’obbligo vaccinale per i minori.