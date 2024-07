Sembrava un incidente, invece si trattava di una scelta volontaria. Tragedia a Montefano, comune in provincia di Macerata, nelle Marche, dove attorno alle ore 10 un’automobile si è inabissata nel laghetto del circolo Wild Fish Azzoni per la pesca sportiva. A bordo c’erano due persone,che hanno perso la vita. Si tratta di una coppia di anziani di Filottrano, lui 92 anni e lei 84.

Secondo quanto riportato dai presenti, l’auto, una Punto nera, stava percorrendo la stradina che costeggiava il lago, prima della sterzata che l’ha fatta inabissare. Immediatamente due giovani si sono tuffati per provare a salvare i passeggeri: un tentativo vano. Una squadra dei vigili del fuoco composta da cinque persone è intervenuta per le operazioni di recupero dei due corpi, oltre a due uomini del comando di Ancona con autogru e tre sommozzatori di Teramo. Per gli inquirenti, non ci sono dubbi per quanto riguarda la motivazione del gesto: una scelta volontaria. La donna, infatti, da tempo era malata, e l’uomo oramai non riusciva più a sostenere il peso della situazione. Da qui, la decisione di buttarsi nel lago. Il magistrato Rosanna Puccini ha disposto la consegna delle spoglie alla famiglia.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22)

Foto d’archivio