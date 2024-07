Due metri e dieci. Con questo storico salto l’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha stabilito il nuovo record mondiale nel salto in alto femminile. Nel corso dell’incontro della Diamond League a Parigi la campionessa mondiale in carica ha alzato l’asticella battendo di un centimetro il precedente primato stabilito dalla bulgara Stefka Kostadinova a Roma nel 1987.

Durante la gara, con la vittoria già in pugno, Mahuchikh ha alzato l’asticella a 2,07 e l’ha superata ancora una volta al secondo salto, facendolo con margine di vantaggio per stabilire un record ucraino. Ha poi alzato l’asticella a 2,10 metri e l’ha superata al primo tentativo. “In questa gara avevo la sensazione di poter saltare 2,07 m e forse 2,10 m”, ha detto Mahuchikh. “Alla fine ho firmato per l’Ucraina la storia dell’atletica mondiale”, ha detto l’atleta ucraina.

Foto d’archivio