Opposizioni, associazioni e CGIL unite per il deposito del quesito referendario per abrogare l’Autonomia Differenziata al Palazzo della Cassazione a Roma. Per i leader dei partiti di centrosinistra, da Conte a Schlein passando per Bonelli e Fratoianni “Questa è una bella giornata in difesa della Costituzione e contro lo spacca-Italia”. Mancava Calenda ed Azione. Conte: “Non ci fermeranno neppure con i calci e con i pugni”.