Prosegue Euro 2024: dopo gli ottavi, ora spazio ai quarti di finale. Ancora otto squadre in corsa per il titolo di campione europeo. Nella parte alta del tabellone, Spagna–Germania è considerata a tutti gli effetti una finale anticipata: sicuramente, ad ora, le due squadre più in forma del torneo e che hanno dato l’impressione di poter battere chiunque (soprattutto la nazionale allenata dal ct De La Fuente). Portogallo–Francia si incontrano di nuovo, otto anni dopo la finale di Euro 2016 vinta da Ronaldo e compagni: le Blues cercano la loro rivincita. Nella parte bassa, l’Inghilterra affronterà una Svizzera alla ricerca della prima qualificazione ad una semifinale nella sua storia europea. Il tabellone chiude con Olanda–Turchia: la squadra di Montella è la rivelazione di questo Euro 2024. Di seguito, il programma completo.

Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2024

Parte alta

Spagna contro Germania

Portogallo contro Francia

Parte bassa

Olanda contro Turchia

Inghilterra contro Svizzera

Calendario quarti di finale

Spagna–Germania| Stoccarda, Venerdì 5 luglio, ore 18

Portogallo-Francia| Amburgo, Venerdì 5 luglio, ore 21

Inghilterra–Svizzera| Dusseldorf, Sabato 6 luglio, ore 18

Olanda–Turchia| Berlino, Sabato 6 luglio, ore 21

Dove vedere le partite degli Europei in tv (Sky, Now e Rai)

Gli Europei in Germania sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati vengono trasmessi tutti i 51 match. Su Rai 1 (in chiaro) è possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Verranno trasmesse anche tutte le partite dai quarti di finale in poi. Le gare sono in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Le partite dei quarti di finale in chiaro sulla Rai

Venerdì 5 luglio, Spagna-Germania, ore 18.00 – Rai 2

venerdì 5 luglio, Portogallo–Francia, ore 21.00 – Rai 1

sabato 6 luglio, Inghilterra-Svizzera, ore 18.00 – Rai 2

sabato 6 luglio, Olanda–Turchia, ore 21.00 – Rai 1