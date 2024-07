“Abbiamo vinto ancora prima di scendere in campo, come fecero loro con noi tre anni fa. Non ho mai visto l’Italia così in difficoltà sul campo come contro di noi”. Dominati in campo, e ora anche a parole. La pesante sconfitta dell’Italia agli ottavi di finale di Euro 2024 è stata motivo di discussione per tutti. Anche per gli stessi giocatori della Svizzera che, come dimostrato dalle parole (e dalla prestazione) di Granit Xhaka, ha avuto un atteggiamento nettamente superiore agli Azzurri, sotto tutti i punti di vista.

Xhaka: “Siamo stati impeccabili”

“Sono estremamente fiero di quanto abbiamo mostrato, di ogni membro della squadra, incluso lo staff. Quello che abbiamo raggiunto è un traguardo più che speciale: non tanto per il risultato in sé, ma per la prestazione e il gioco espresso. Abbiamo giocato a un ottimo livello e avendo il giusto approccio mentale contro un avversario di prestigio”. La Svizzera ha trovato le giuste motivazioni per poter affrontare la gara con una volontà di rivalsa. Dopo il netto 3-0 subito contro l’Italia di Mancini a Euro2021, gli Elvetici hanno avuto la loro rivincita: “Sentivamo la sconfitta di tre anni fa, il dolore c’era ancora. Abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra e quindi ciò che abbiamo centrato è un obiettivo più che meritato. È vero, nella fase a eliminazione diretta l’unica cosa che conta è il passaggio del turno, ma ogni vittoria dà fiducia. Imporsi in una partita così poi ne dà perfino di più. Siamo stati impeccabili sotto l’aspetto della disciplina, con e senza palla“.

Ai quarti di finale la Svizzera affronterà l’Inghilterra. L’obiettivo? Centrare quella che sarebbe una storica semifinale. Ecco con quale spirito si prepara Xhaka alla partita: “Io odio perdere. Mi arrabbio tremendamente anche in allenamento e quando finiamo le sessioni alcuni mi provocano e questo mi fa doppiamente male”.