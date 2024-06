“L’urgenza principale è l’evacuazione delle persone che devono scendere a valle. Lo stiamo facendo con dei voli in elicottero, ne abbiamo già portati giù tantissimi, almeno 300, ne abbiamo comunque ancora da portare credo altrettanti, ma i numeri non sono precisi per ora”. Lo dice all’Ansa Franco Allera, sindaco di Cogne, comune isolato perché l’unica strada di collegamento è chiusa da ieri per i danni legati al maltempo. Gran parte del paese è senza acqua: “L’acquedotto è stato portato via dal torrente, stiamo pensando a una riparazione provvisoria da realizzare, tra stasera a domani, per riuscire a riempire la vasca di carico”.