Un’esplosione alla quale è seguito un violento incendio, si è verificata vicino a un cantiere navale a Murano, nella laguna nord di Venezia. L’alta colonna di fumo è stata visibile da buona parte della città. L’incendio ha interessato due house-boat attraccate vicino al cantiere. Le fiamme hanno avvolto completamente le due imbarcazioni, sulle quali non si trovava nessuno. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente.