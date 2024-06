Silvia Sardone, eurodeputata leghista appena rieletta a Strasburgo, è stata ricoverata in ospedale per una polmonite. A comunicarlo sui social è Samuele Piscina, consigliere comunale del Carroccio a Milano, con cui Sardone – all’epoca in Forza Italia – ha condiviso i banchi del Consiglio di zona 2 tra il 2011 e il 2016. “Forza amica mia, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio”, ha scritto Piscina in un post su Facebook.

Sardone, esponente di punta della destra milanese, ha lasciato Forza Italia nell’estate 2018 per candidarsi alle Europee l’anno dopo con la Lega, venendo eletta con quasi 45mila voti. Nella tornata dell’8 e 9 giugno scorsi ha ottenuto il secondo mandato raccogliendo 75mila preferenze da capolista del Carroccio nella circoscrizione Nord-Ovest, seconda dietro a Roberto Vannacci e più votata in assoluto tra le donne leghiste.