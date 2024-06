Ha accoltellato la sua ex fidanzata con due coltelli, in più parti del corpo, e ora lei è ricoverata in gravi condizioni. È accaduto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce. L’aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stata arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Mentre la vittima è una 21enne, che aveva interrotto da poco la loro relazione. Da quanto si apprende, il giovane non ha mai accettato la fine del rapporto che è durato sei anni ed era terminato circa un mese fa.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta nel giardino di casa dei genitori di lei dove il ragazzo si è presentato armato di due coltelli e l’ha colpita più volte in diverse parti del corpo. Subito soccorsa dai genitori, la 21enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli. Da qui, per la gravità delle ferite riportate, è stata immediatamente trasferita in prognosi riservata nell’ospedale di Tricase.