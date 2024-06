Amichevole o gara ufficiale, Spagna–Italia ha sempre il suo fascino. E per la quinta volta consecutiva, le due nazionali si affronteranno in un Europeo. Domani, giovedì 20 giugno, Luciano Spalletti e gli Azzurri hanno la grande opportunità di guadagnarsi già la qualificazione agli ottavi di finale (clicca qui per leggere le probabili formazioni). Entrambe a quota tre punti nel gruppo B, le Furie Rosse rimangono le favorite, almeno sulla carta. Le quote dei bookmakers sono della stessa opinione.

Cosa dicono le quote

Una vittoria targata Spagna è quotata 2,15, il pareggio a 3,20 e il ‘2’ dell’Italia a 3,75: questo è quanto suggerisce Snai. Gli Azzurri sono sfavoriti in tutte le combinazioni: più bassa la quota relativa all’Under (1,65 si fa preferire all’Over a 2,10).

Nonostante tutto, l’1-1 a 6,25 è il risultato esatto più probabile; seguono l’1-0 a 7,00, lo 0-0 a 8,25 e il 2-1 a 9,50. Equilibrio perfetto, invece, tra Goal e No Goal, proposti entrambi a 1,83 o poco più.

I possibili protagonisti secondo i bookmakers

Chi deciderà il match? Sono diversi i giocatori in campo che con un loro guizzo o una rete possono cambiare le sorti della gara. Per la Spagna, Alvaro Morata, già a segno nel match con la Croazia, potrebbe replicarsi: il suo gol è dato a 2,75. Insieme a lui ci sarà, ancora una volta, il gioiellino Lamine Yamal che, a soli 16 anni, sta infrangendo ogni record: un gol o un assist del giocatore blaugrana è offerto a 2,30.

Dall’altra parte, invece, si gioca con il destino: c’è chi spera in un gol di Federico Chiesa, proprio come a Euro2020. Vedere ancora una volta in gol il calciatore della Juventus come primo marcatore è in quota a 9,50. Chi sogna il primo gol all’Europeo è invece Gianluca Scamacca: un gol del numero 9 di Spalletti si gioca a 4,00. L’assist di Lorenzo Pellegrini per uno dei due è offerto a 6,00.

