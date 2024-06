Confermare lo strapotere con la vittoria dell’Europeo: le ambizioni della Francia passano dai test del Gruppo D. Con lei, tre squadre diverse tra loro per caratteristiche e obiettivi: l’Olanda vuole tornare ad essere credibile, la Polonia deve necessariamente trovare delle risposte. E l’Austria? Beh, Arnautovic spera di avere degli scarpini senza una punta troppo lunga. Tra formazioni tipo e il calendario, ecco tutto quello che c’è da sapere sul Gruppo D.

La Francia è la squadra da battere

Come quasi in ogni competizione, la Francia affronta anche Euro2024 da favorita. La nazionale più completa e dominante, in ogni reparto. Eppure, l’ultima grande delusione internazionale risale proprio a un Europeo, nel 2021 contro la Svizzera (ai calci di rigore). Negli ultimi otto anni, Les Blues hanno raggiunto due finali Mondiali (vincendone una) e una in casa “loro” a Euro2016. Una rosa profonda, per età e qualità: dalle sicurezze T.Hernandez, Griezmann e Mbappé ai giovani Zaire-Emery e Barcola. La Francia è consapevole della propria forza e la finale è l’obiettivo minimo. Uscire prima, sarebbe senza dubbio un fallimento.

La formazione tipo (4-3-3): Maignan; Clauss, Konatè, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelè, Giroud, Mbappè. Allenatore: Didier Deschamps.

Olanda, l’outsider di Euro2024?

È tornata la luce Orange. L’Olanda della gold generation ha lasciato definitivamente spazio a un corso di giovani talenti che hanno portato un’atmosfera di curiosità e trepidazione intorno alla nazionale olandese. Sarà una rivincita personale per il ct Koeman che torna sulla panchina del suo Paese, deciso a ribaltare il pronostico di chi lo dava già per spacciato. L’Olanda formato Euro2024 è individualità in un collettivo che può sorprendere. Xavi Simons è fantasia, Van Dijk e Depay sostanza. Nel mezzo due assenze importanti – quelle di De Jong e Koopmeiners – per infortunio.

La formazione tipo (3-4-2-1): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Ake; Dumfries, Schouten, Reijnders, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst. Allenatore: Ronald Koeman.

Polonia, che fine hai fatto?

Era la nazionale delle sorprese e della miniera di talenti, oggi è più una delusione. Soprattutto per la qualità della rosa con cui la Polonia ha abituato negli ultimi anni: difficili da pronunciare (finiscono tutti in -ski) ma facili da ricordare. E se anche il centro gravitazionale Robert Lewandowski rischia di saltare Euro2024 per un infortunio muscolare (e con Arkadiusz Milik out per almeno 4 settimane), dalle parti di Varsavia la parola “miracolo” è entrata nei Google Trends. L’attacco è il reparto più pericoloso, anche a centrocampo la qualità e i punti di riferimento non mancano. Una rosa compatta e fisica, ma potrebbe non bastare. La Polonia si è smarrita, qualcosa si è spento: la qualificazione è arrivata con grande difficoltà ai playoff contro il Galles (ai calci di rigore). Specchio di un movimento che rischia di rimanere nel limbo della mediocrità. Euro2024 per dimostrare l’opposto.

La formazione tipo (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. Allenatore: Michal Probierz.

L’Austria ci riprova

Questione di centimetri o meglio, di numero di scarpe. Chiedere all’Austria e a Marko Arnautovic: un’eliminazione a Euro2020 che sa di assoluta beffa. Tre anni dopo, l’obiettivo minimo è quello di ripetersi anche se in un girone del genere non sarà per nulla semplice. Il segreto della nazionale è Ralf Rangnick, molto più che un semplice ct: un vero e proprio manager e gestore di tutto quello che orbita intorno alla sua squadra. Fluidità di gioco e sicurezza fanno dell’Austria una squadra imprevedibile.

La formazione tipo (4-2-3-1): Pentz; Posch, Querfeld, Danso, Mwene; Schlager, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick.

Il calendario del Gruppo D

Prima giornata

Polonia-Olanda (Volksparkstadion di Amburgo) – 16 giugno, ore 15

Austria-Francia (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 17 giugno, ore 21

Seconda giornata

Polonia-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 21 giugno, ore 18

Olanda-Francia (Red Bull Arena di Lipsia) – 21 giugno, ore 21

Terza giornata

Olanda-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 25 giugno, ore 18

Francia-Polonia (Westfalenstadion di Dortmund) – 25 giugno, ore 18