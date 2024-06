La partita più attesa. Domani, giovedì 20 giugno alle ore 21, l’Italia di Luciano Spalletti continuerà il suo percorso a Euro2024: la seconda gara del gruppo B sarà contro la Spagna al Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Gli Europei di Germania sono la quinta edizione consecutiva che mette di fronte le due nazionali: l’ultima volta – a Euro2020 – l’Italia ebbe la meglio contro gli spagnoli ai calci di rigore; una vittoria che valse l’accesso alla finale di Wembley. Di seguito, le indicazioni per dove poter vedere il big match degli Azzurri contro la nazionale di De La Fuente.

La guida a Euro 2024, girone per girone – Favorite, outsider e programma

Euro 2024, Spagna-Italia: dove vedere in tv e streaming

Gli Europei in Germania (17esima edizione) potranno essere visti sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali 201 e 202) e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva.

Sulla Rai (e, dunque, in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Gli altri match degli Europei saranno in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

