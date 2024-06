La partita che può valere il primato del gruppo B. Dopo aver esordito a Euro 2024 con una vittoria, Spagna e Italia – in programma giovedì 20 giugno alle ore 21 – si giocano tre punti di fondamentale importanza. Di seguito le probabili formazioni e le possibili scelte dei due ct.

Euro 2024, le probabili formazioni di Spagna-Italia

Tra le grandi favorite della competizione, la Spagna è quella che ha convinto di più. Il 3-0 contro la Croazia è il risultato di una grande prova di forza collettiva di tutta la squadra. Per il ct De La Fuente non è tempo di esperimenti ma di grandi certezze: per questo motivo, i possibili undici titolari saranno gli stessi della partita dell’esordio. Per l’Italia i pericoli maggiori arrivano dalle fasce occupate da Lamine Yamal e Nico Williams che, grazie alla loro rapidità, possono creare superiorità numerica per liberare la punta di riferimento, Alvaro Morata.

Spagna (4-3-3, probabile formazione): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente.

Per l’Italia è fondamentale dare continuità al risultato e alla prestazione contro l’Albania. A partire dalla difesa (e dalla porta con il solito Donnarumma) che dovrebbe essere riconfermata dal ct Spalletti con la coppia centrale Calafiori–Bastoni, ai lati Di Lorenzo e Dimarco. A centrocampo ci saranno Jorginho e Barella (autore del gol-partita contro l’Albania); trequarti a tre in cui l’unico cambio – rispetto alla gara d’esordio – potrebbe essere quello di Cristante al posto di Frattesi: ballottaggio aperto in attesa dell’ultima rifinitura. Sugli esterni spazio a Chiesa e Pellegrini a supporto dell’unica punta Scamacca. Dunque, nessun grande stravolgimento.

Italia (4-2-3-1) la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Cristante, Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti.

