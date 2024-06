La guida a Euro 2024, girone per girone: le favorite, le outsider e il programma completo

In Germania è tempo di Euro2024: 24 squadre, un solo vincitore. L’ultima a riuscirci? L’Italia con Roberto Mancini nel tempio del calcio inglese, a Wembley. Tre anni dopo, Luciano Spalletti è chiamato a un’impresa superiore, per certi versi impossibile. Qualità in abbondanza tra Spagna, Germania, Portogallo e Inghilterra, anche se la nazionale da battere sarà sicuramente la Francia che dopo aver vinto Mondiali e Nations League negli ultimi sei anni vuole aggiungere in bacheca la competizione europea.

Un gradino sotto Belgio, Croazia e Olanda si giocano senza troppe pressioni – rispetto al recente passato – una competizione che negli ultimi anni avrebbe potuto portare a casa. Per talento individuale e collettivo: la generazione d’oro dei Diavoli Rossi anno dopo anno si sta smantellando e i “nuovi” potranno essere un’ottima risorsa; stesso destino della Croazia: una last dance per il suo glorioso e iconico centrocampo. La nazionale di Koeman è tanto giovane quanto cinica: nulla da perdere, tanto da dimostrare. Austria e Danimarca ci sono sempre. E ogni anno non sai cosa poterti aspettare: squadre solide e complicate da affrontare. A loro basta solo un guizzo per trovare la rete: gli interpreti, non mancano. C’è chi partecipa per la prima volta nella sua storia come la Georgia e non vuole perdersi neanche un attimo. Le premesse ci sono, ora non resta che aspettare il calcio di inizio di Germania-Scozia, la partita d’apertura.

