L’ennesimo tentativo “per portarla a casa”. Una nuova opportunità per ritrovare sé stessa. Inghilterra e Danimarca sono le due favorite del Gruppo C. Le motivazioni di Serbia e Slovenia, però, non sono da meno: l’ultima loro apparizione a un Europeo risale al 2000. Decisamente, altri tempi. Tra formazioni tipo e il calendario, ecco tutto quello che c’è da sapere sul Gruppo B.

Inghilterra, “It’s coming home”?

1966. Gli inglesi se la ricordano benissimo perché, ancora oggi, è l’ultimo (e unico) successo della nazionale. Troppo tempo è passato dall’ultima volta, eppure i campioni non sono mai mancati. La sensazione è che questo possa essere davvero l’anno buono: insieme a Francia e Germania, l’Inghilterra è una tra le candidate per la vittoria finale. Per il ct Southgate l’ultima occasione che non può essere sprecata. Talento? Imbarazzante per quanto ce ne sia: Bellingham, Kane, Foden e la lista potrebbe continuare. Un attesa lunga 58 anni: un conto alla rovescia che potrebbe concludersi dopo anni di delusioni e rigori (decisivi) calciati malamente. L’ultima volta è finita con “It’s coming Rome“, questa volta “It’s coming home“?

La formazione tipo (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate.

Euro-Danimarca

I Roligans sugli spalti (soprannome dei tifosi nato dall’unione di “Rolig”, ovvero calmo in danese e “Hooligans”). Europeo e Danimarca sono due rette parallele che nella storia si sono incontrate nel modo più rocambolesco possibile: da quel 1992, la nazionale danese ha avuto il merito che si spetta. Dopo la semifinale di Euro2020 e la delusione mondiale in Qatar, Eriksen e compagni vogliono tornare protagonisti. In panchina, Hjulmand l’amante delle statistiche. Soprannominati “i brasiliani del nord” sin dagli anni ’80, la fase offensiva è il vero punto di forza. Per Rasmus Hojlund sarà la prima vera manifestazione da titolare: solo 21 anni ma tanta voglia di prendersi tutto.

La formazione tipo (4-3-3): Schmeichel; R. Kristensen, Kjaer, Andersen, Mahele; Jensen, Hojberg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind. Allenatore: Kasper Hjulmand.

Serbia, sulle spalle di Vlahovic

Per un Hojlund che vuole prendersi tutto, c’è un Dusan Vlahovic che non vuole di certo tirarsi indietro. Tante aspettative e pressioni, anche se ormai ci è abituato, ma la consapevolezza e la volontà di diventare il vero fenomeno che tutti stanno aspettando, in Italia e soprattutto in Serbia. Ma non sarà di certo solo: con lui, altre sei “italiani” prestati dalla Serie A e un centrocampo di alto livello, formato da Milinkovic-Savic e Tadic.

La formazione tipo (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Babic; Zivkovic, Lukic, Mijailovic, Kostic; S. Mikinkovic-Savic, Tadic; Vlahovic. Allenatore: Dragan Stojkovic.



Oblak il leader, Sesko la gemma

Pragmatismo e disciplina. 24 anni dopo l’ultima volta, la Slovenia parteciperà a un Europeo. Una bella notizia, certo. Forse non la più attesa per un paese in cui Luka Doncic è lo sportivo più amato e idolatrato. Anche se il trend sta lentamente cambiando rispetto al passato quando chi ci giocava veniva definito “fratello del sud”. Insomma, una cosa da poco conto. Forse non il più bello spettacolo, ma la Slovenia è sinonimo di duro lavoro e applicazione. E la rosa a disposizione di Kek si sviluppa tra due fuochi: la sicurezza e l’esperienza di Oblak da una parte, l’estro e l’imprevedibilità di Sesko là davanti. E si sa, il guizzo nella mediocrità genera un corto circuito che può creare una bella storia da raccontare.

La formazione tipo (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovik, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Sporar. Allenatore: Matjaz Kek.

Il calendario del Gruppo C

Prima giornata

Slovenia-Danimarca (MHPArena di Stoccarda) – 16 giugno, ore 18

Serbia-Inghilterra (Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 16 giugno, ore 21

Seconda giornata

Slovenia-Serbia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 20 giugno, ore 15

Danimarca-Inghilterra (Waldstadion di Francoforte) – 20 giugno, ore 18

Terza giornata

Inghilterra-Slovenia (RheinEnergieStadion di Colonia) – 25 giugno, ore 21

Danimarca-Serbia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 25 giugno, ore 21