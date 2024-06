L’imprecisione di Fullkrug è costata caro a un tifoso sugli spalti. Durante il riscaldamento di Germania-Scozia (gara inaugurale di Euro2024 terminata 5-1), l’attaccante del Borussia Dortmund ha scaraventato involontariamente il pallone in tribuna colpendo e rompendo la mano di un sostenitore tedesco. Kai Flathmann, quarantatreenne di Bremerhaven, era riuscito ad acquistare un biglietto per la prima partita della “sua” Germania: i 90 minuti, però, ha dovuto vederli dallo schermo di un cellulare. E per di più in un ospedale. Uno dei suoi amici aveva attirato la sua attenzione pochi attimi prima del tiro di Fullkrug in porta: il pallone, totalmente fuori dallo specchio, ha colpito la mano sinistra del tifoso che gli ha rimediato una frattura.

“Non sapevo se ridere o piangere”

“Ho cantato l’inno in barella, non sapevo se ridere o piangere. Ho dovuto rinunciare al sogno di vedere la partita d’esordio. Ma quando mai ti viene rotta la mano da Fullkrug?”. Lo sfortunato tifoso sdrammatizza così quanto accaduto all’Allianz Arena, pochi attimi prima dell’inizio della gara. Flathmann, fortunatamente, è stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo. Contro l’Ungheria – in programma mercoledì, 18 giugno – Kai tornerà allo stadio, nonostante il gesso per la frattura subita. E con una maglia autografata dallo stesso Fullkrug che, venuto a conoscenza della storia, gli ha anche mandato un messaggio di scuse. Il giusto lieto fine di una serata storta. Come il tiro di Fullkrug.

