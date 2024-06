Una nuova tecnologia a Euro 2024. Romelu Lukaku e il Belgio perdono inaspettatamente la partita contro la Slovacchia anche per colpa di una nuova tecnologia. La squadra del ct Calzona ha vinto per 1 a 0, mentre il Belgio per ben due volte ha pensato di aver trovato il gol del pareggio grazie a Lukaku. Nel primo caso un banale fuorigioco segnalato dal Var. La seconda rete invece è stata cancellata per un tocco di mano dell’esterno belga Lois Openda. Un tocco che è stato confermato non solo dal Var, ma da una nuova tecnologia: nel destino di Lukaku infatti si è messo di mezzo anche il micro chip del Fussballiebe, il pallone di questi Europei. Ma come funziona?

La guida a Euro 2024, girone per girone – Favorite, outsider e programma

Come funziona il Fussballiebe

Fussballiebe, letteralmente “Amore per il calcio”: questo il nome del pallone creato da Adidas in collaborazione con Kinexon, azienda tedesca che lavora nel campo dell’intelligenza artificiale. All’interno, sono presenti circa una ventina di sensori (alimentati da una batteria ricaricabile a induzione) che rivelano l’impatto della sfera con tutti le parti del corpo dei giocatori. Fussballiebe è un’evoluzione a tutti gli effetti dell’ultimo pallone usato in Qatar per i mondiali del 2022: quello si limitava ad inviare informazioni relative alla velocità e alla traiettoria. Questo di Euro2024, invece, è rivoluzionario a tutti gli effetti. Il motivo? Permette agli arbitri di avere delle informazioni in real time nel momento in cui il pallone viene toccato dai calciatori (che sia con mani, piedi, testa…). Una volta rilevato il tocco, viene creato il frame esatto dell’impatto per determinare una possibile azione in fuorigioco o ritenuta dubbia dal Var (o dall’arbitro). Anche un fallo di mano, come ha potuto amaramente sperimentare il Belgio.

I dati raccolti dal Fussballiebe vengono successivamente uniti e calcolati con algoritmi legati proprio all’intelligenza artificiale (ecco spiegata la collaborazione con Kinexon), così da rilevare in maniera automatica tutte le situazioni di gioco che possono essere sanzionate. Il pallone è stato deviato o toccato con una mano? La risposta viene data direttamente dal sistema del Fussballiebe.

Lo sviluppo della nuova tecnologia è stato supervisionato dalla UEFA. Dunque, in sintesi i sensori raccolgono i seguenti dati:

– velocità con cui la palla è stata calciata;

– accuratezza dei passaggi effettuati;

– velocità di rotazione delle conclusioni;

– modalità di circolazione del pallone di ciascuna squadra sul campo di gioco.

Europei 2024

Il calendario completo: dove vedere i match in tv e in streaming

Gironi, classifica e regolamento: chi passa agli ottavi di finale

Gruppo A – La Germania che vuole tornare grande e l’Ungheria di Marco Rossi

Gruppo B – Italia nel girone più duro. La solita Spagna, la Croazia all’ultima chance

Gruppo C – L’Inghilterra “per portarla a casa” e la Danimarca per ritrovarsi

Gruppo D – La Francia dei fenomeni e l’Olanda della nuova generazione

Gruppo E – Il Belgio della transizione e la Slovacchia di Calzona

Gruppo F – L’eterno Ronaldo contro le giovani stelle di Turchia e Georgia