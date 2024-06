Metti Elmas e Zielinski al posto di Dimarco e Pellegrini. Metti lo stacco da fermo di Osimhen e al posto del terzo tempo di Bastoni. Ed ecco che il gioco è fatto: il primo gol segnato dall’Italia a Euro 2024 è praticamente la fotocopia di una rete segnata dal Napoli ormai quasi due anni fa, il 5 novembre 2022, a Bergamo contro l’Atalanta. Il colpo di testa di Alessandro Bastoni ha permesso agli Azzurri di pareggiare l’iniziale svantaggio e poi battere l’Albania per 2 a 1. Anche quel Napoli era sotto di un gol a Bergamo e curiosamente allo stesso modo vinse poi la partita per 2 a 1. Cosa hanno in comune questi due gol su schema da calcio d’angolo? Semplice, l’allenatore Luciano Spalletti.

La guida a Euro 2024, girone per girone – Favorite, outsider e programma

La rete che ha permesso all’Italia di raddrizzare un Europeo cominciato malissimo, quindi, è un marchio di fabbrica del suo ct. Scambio stretto tra i due uomini alla bandierina e poi cross a rientrare sul secondo palo. In quel Napoli della stagione 2022/23, che stava cominciando la sua cavalcata trionfale verso lo scudetto, ad aspettare la sfera c’era ovviamente Osimhen. In Italia-Albania, invece, il cross di Pellegrini ha scavalcato la testa del centravanti Scamacca, ma Bastoni era pronto a raccogliere in corsa.

Corner corto, cross sul secondo palo e colpo di testa vincente ⚽✅

Dove avevamo già visto questo schema con Spalletti❓????

???????????????????????? ????????????????/????????-???????????????????????? ????????????????: ???????????????????? ???? ???????????????????????????? ????????????????#Spalletti #Napoli #Italia #DAZN pic.twitter.com/DitYobhTBt — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 16, 2024

La similitudine tra i due gol è stata evidenziata anche da Dazn. Ma, al di là dei ricorsi storici, il gol su schema da calcio d’angolo ha dimostrato ancora una volta quanto le palle inattive possano essere decisive in una competizione breve come gli Europei. La rete lampo di Nedim Bajrami avrebbe potuto fare molti più danni se gli Azzurri non fossero stati capaci di trovare dopo appena 10 minuti il gol del pareggio, che ha ridato tranquillità e certezze alla squadra di Spalletti. Per l’Italia gli Europei sono d’altronde cominciati come erano finiti nel 2021: in finale a Wembley fu un gol di Leonardo Bonucci in tap-in dopo gli sviluppi di una palla inattiva a regalare il gol che portò poi ai rigori la finale contro l’Inghilterra.

