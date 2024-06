Non solo gol e storie da raccontare. A Euro2024 capita anche che un personaggio pubblico venga bandito dagli stadi. È successo a Marvin Wildhage: lo youtuber tedesco ha ricevuto un divieto di accesso alle strutture della competizione europea dopo essere entrato nell’arena di Monaco prima dell’apertura del torneo con un falso accredito e un falso costume da mascotte. Lo stesso youtuber – che conta più di 700mila follower – ha pubblicato un video in cui lo mostra il suo ingresso e l’arrivo a bordo campo. Alla fine del video, Wildhage ha dichiarato di essere stato bloccato e arrestato.

L’organo decisionale della Uefa ha confermato la vicenda che è avvenuta intorno alla partita inaugurale di venerdì, affermando che tre persone avevano avuto accesso illegalmente allo stadio. In seguito a quanto accaduto, è stato avviato un procedimento penale, senza fornire ulteriori dettagli.

La guida a Euro 2024, girone per girone – Favorite, outsider e programma

“Ci aspettiamo più professionalità, da parte di tutti”

“Questo è tutt’altro che divertente. Ci sono cose che semplicemente non dovrebbero accadere e non basta voler smettere di denunciarle. La polizia ha fatto il suo lavoro negli stadi e poi lo ha consegnato alla Uefa. Dove ci sono così tanti soldi in gioco, puoi aspettarti più professionalità“, ha dichiarato Rainer Wendt. Secondo il capo del sindacato di polizia tedesco, l’incidente costituisce un grave fallimento in termini di sicurezza.

Marvin Wildhage, famoso fra i ragazzini di tutta la Germania per i suoi video sul web, aveva già potuto partecipare ad un allenamento pubblico della squadra tedesca a Jena, presentandosi a bordo campo in tuta da ginnastica. In quell’occasione, lo youtuber si era dovuto accomodare sugli spalti dopo essere stato allontanato dall’organizzazione: lì è stato poi riconosciuto dai giovani tifosi.

