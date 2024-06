Il mercato piloti entra nel vivo: dopo il trasferimento di Marc Marquez in Ducati, continua l’effetto domino in MotoGp. Enea Bastianini e Maverick Vinales saranno la nuova coppia del team clienti della KTM a partire dal 2025. I due motociclisti hanno firmato un contratto pluriennale e saranno compagni di box nel Red Bull KTM Tech3, che il prossimo anno prenderà il posto di GasGas. Dopo tre stagioni, dunque, Vinales lascerà l’Aprilia: lo spagnolo avrebbe dovuto reggere il confronto interno contro Jorge Martin, che ha scelto la scuderia di Noale dopo lo smacco della Ducati. Ha preferito salutare e tornare in quella che è stata la sua casa in Moto3.

KTM, ecco Bastianini-Vinales: il comunicato ufficiale

In casa KTM, si completa così il nuovo quartetto per il 2025.”Una line-up forte e una rinnovata combinazione di colori caratterizzeranno una nuova era per KTM in MotoGP dal 2025. La squadra Red Bull KTM Tech3 andrà a completare il team Red Bull KTM Factory Racing con due nomi stellari e vincenti: Enea Bastianini e Maverick Vinales“, scrive la casa austriaca sui propri canali ufficiali. “Completeranno il quartetto KTM con le stelle Brad Binder e Pedro Acosta nel box adiacente. Bastianini è noto per la sua naturale abilità ed eccellenza nel massimizzare il suo ‘pacchetto’ tecnico sull’intera distanza di gara. Il grande feeling, il ritmo e la forma fisica di Maverick lo rendono uno dei nomi di spicco sulla griglia della MotoGP”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MotoGP™ (@motogp)



Pit Beirer: “Tra i più veloci al mondo”

Il Motorsports Director della casa austriaca Pit Beirer non trattiene l’entusiasmo in vista della prossima stagione: “Siamo molto felici di poter portare sia Enea sia Maverick nel nostro progetto MotoGP e dare loro il pieno sostegno full factory per continuare a inseguire i loro obiettivi e raggiungere le massime prestazioni. È chiaro che stiamo parlando di due piloti tra i più veloci al mondo in questo momento: è un attestato di stima che abbiano fiducia in noi e nel progetto di primo livello che abbiamo creato insieme a Red Bull KTM Tech3″.

Le prossime mosse del mercato piloti

Se la Ktm ha mosso le sue pedine, ora toccherà agli altri team muoversi di conseguenza. In Aprilia (in seguito all’addio di Aleix Espargaro e all’approdo di Jorge Martin), resta dunque ancora una sella a disposizione. Potrebbe andare a un pilota italiano e il candidato numero 1 è Marco Bezzecchi. La Ducati perderebbe così un altro pilota: Borgo Panigale è pronta a promuovere Fermin Aldeguer, ma deve ancora completare il resto della sua line-up. E molto dipenderà da cosa farà la Pramac, che potrebbe diventare team clienti di Yamaha. Mentre Franco Morbidelli potrebbe tornare a “casa” e trovare posto nel team di Valentino Rossi, in caso di addio di Bezzecchi.