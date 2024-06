La MotoGp cambia volto. A partire dalla prossima stagione, Marc Marquez diventerà un nuovo pilota della Ducati ufficiale. Secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, l’otto volte campione del mondo firmerà per la casa di Borgo Panigale. Dunque, dopo Enea Bastianini sarà Marquez il nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia. Decisiva la rottura delle trattative con Jorge Martin – e le forti pressioni di Marquez, inizialmente accostato alla Pramac – che nei piani della Ducati avrebbe dovuto essere il nuovo innesto. E invece, arriva la svolta clamorosa. Nel frattempo, Martin non è rimasto a guardare e ha immediatamente ufficializzato l’accordo con Aprilia.

“La Pramac non mi interessa”

“Pramac è una buona squadra, ma non è un’opzione per me. Voglio l’ultima versione della moto e, se possibile, con un team ufficiale. Con una moto ufficiale si hanno più agevolazioni, e se si corre con un team ufficiale, è ancora più facile. Non passerò da un team satellite a un altro”. Marc Marquez nel weekend del Mugello era stato chiaro: le parole dello spagnolo hanno attivato la Ducati che ha deciso di cambiare rotta, lasciando la pista Martin e virando proprio su Marquez.

L’effetto domino: Martin in Aprilia

E ora, quale sarà il futuro di Enea Bastianini e Jorge Martin? Il primo, ormai lontano dalla rossa, potrebbe trovare posto proprio in Pramac, sempre che la scuderia rinnovi il contratto con Ducati, ma le opzioni più quotate sono KTM e Yamaha. Martin, invece, rimasto beffato nelle ultime ore, sarà un nuovo pilota dell’Aprilia e prenderà il posto di Aleix Espargaro, che qualche settimane fa aveva annunciato l’addio al termine della stagione.

