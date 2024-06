Ultim’ora nel mondo della MotoGp: dopo le prime indiscrezioni, ora è arrivata l’ufficialità. Marc Marquez affiancherà Pecco Bagnaia nella Ducati, a partire dalla prossima stagione. L’otto volte campione del mondo raggiungerà “Nuvola Rossa” (con un contratto biennale) lasciando così il Team Gresini dopo un solo anno.

“Felice di compiere questo grande passo”

L’ufficialità è stata diffusa su tutti i canali ufficiali della Ducati e del motociclista spagnolo. Marquez ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di poter vestire il colore rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGP nella prossima stagione. Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Francesco Bagnaia si è laureato campione del mondo per due anni di fila”.

L’otto volte campione del mondo ha poi proseguito: “Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me. Infine, voglio ringraziare Nadia, Carlo, Michele e tutta la famiglia del Gresini Racing per avermi aperto la porta della loro squadra in un momento delicato della mia carriera. Ora continueremo a divertirci e dare il massimo in quello che resta dell’attuale stagione, che è la mia priorità in questo momento”.

Enigma primo pilota in Ducati

Dunque, ora, la domanda sorge spontanea: chi sarà il primo pilota in Ducati? Bagnaia è l’attuale campione mentre Marquez, dal canto suo, può vantare di averne vinti ben otto. Seppur senza aver creato alcun tipo di polemica pubblica, i due in questa stagione si sono già scontrati, nel vero senso della parola. Lo scorso 24 marzo, infatti, durante il Gp del Portogallo Marquez e Bagnaia sono caduti rovinosamente creando nervosismo all’interno del Team Ducati.

Lo stesso Bagnaia, nell’ultimo Gp del Mugello, aveva accusato il fratello dello spagnolo, Alex, di aver esagerato con le plateali lamentele in pista dopo che Pecco lo aveva ostacolato nel corso delle pre-qualifiche. Una manovra che gli era costata una penalizzazione di tre posizioni.

E ora, nessuno dei due vorrà certamente farsi da parte per lasciare lo scettro: certamente una sana rivalità, ma da futuri compagni di squadra, sarà necessario creare una gerarchia ben definita. Una cosa è certa, Marquez non correrà solo per partecipare. Paradossalmente, lo stesso potrebbe accadere il prossimo anno in Ferrari con l’arrivo di Hamilton: attenzione, però, Leclerc, a differenza di Bagnaia, non può difendere la sua posizione in termini di successi.