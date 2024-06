Imbarazzi e proteste, ieri sera, durante il Consiglio comunale di Lucca, quando la consigliera di Fratelli d’Italia, Laura Da Prato, ha preso la parola per chiedere un minuto di silenzio per l’elezione alle Europee di Ilaria Salis, candidata con Avs, che ha raccolto circa 170mila preferenze. “Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero 60 secondi – ha detto Da Prato – per l’elezione della Salis alle Europee”. La richiesta è stata immediatamente respinta dal presidente del Consiglio comunale, Enrico Torrini, e sono scattate le proteste dell’opposizione.