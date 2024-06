Venerdì è il giorno della semifinale tra i nuovi padroni del tennis mondiale. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz per un posto nella finale del Roland Garros. Che vorrebbe dire cercare di bissare il successo degli Australian Open per Sinner, che da lunedì sarà il nuovo numero uno del mondo. Oppure provare a conquistare uno dei due tornei principe che mancano allo spagnolo, che ha già in bacheca una vittoria a Wimbledon (2023) e agli Us Open (2022). Gli amici-rivali giovedì si sono allenati a 50 metri di distanza, concentrati ma anche in grado di sorridersi. Sul Philippe-Chatrier, questo è certo, non mancherà lo spettacolo.

Come ci arriva Sinner – Forte dell’entusiasmo per essere nuovo numero 1 del mondo, l’altoatesino proverà a onorare il traguardo raggiunto andando a caccia dello Slam parigino. I dubbi legati all’infortunio all’anca – che lo ha costretto a ritirarsi a Madrid saltare gli Internazionali d’Italia – sono stati scacciati turno dopo turno. Sinner ha proseguito l’incredibile striscia iniziata ormai nella seconda parte della scorsa stagione e si presenta in semifinale con 33 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 35 incontri. A Parigi ha battuto in fila Christopher Eubanks, Richard Gasquet, Pavel Kotov, Corentin Moutet e Grigor Dimitrov. In totale ha lasciato appena un set per strada, il primo contro il carneade francese negli ottavi.

Come ci arriva Alcaraz – Un percorso simile a quello dello spagnolo, che ha ceduto un set solo a Jesper de Jong al secondo turno. Per il resto, percorso netto contro J.J. Wolf, Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas. Indubbiamente un tabellone più ostico rispetto a quello di Sinner, con ben tre teste di serie – compreso il greco, numero 9 – schiantate per arrivare a giocarsi la semifinale. Alcaraz sembra insomma aver superato i problemi al braccio che lo avevano tormentato negli ultimi tempi. Non ha giocato a Roma e al Masters 1000 di Madrid si era invece fermato ai quarti perdendo contro Andrej Rublev. Era l’1 maggio. Poi, come per Sinner, quasi un mese di stacco dai campi per rimettersi in sesto.

I precedenti – Sinner e Alcaraz si sono affrontati 8 volte finora nel circuito Atp. Le sfide sono in perfetto equilibrio con 4 vittorie a testa. L’ultimo faccia a faccia è la semifinale di Indian Wells, dove lo spagnolo vinse in rimonta per 3-1. Lo scorso anno, invece, Sinner ha prevalso due volte (nelle semifinali di Pechino e Miami), mentre Alcaraz aveva vinto sempre a Indian Wells. Nelle precedenti quattro sfide, datate 2021 e 2022, l’altoatesino ha vinto a Wimbledon e Umago e lo spagnolo a Masters 1000 di Bercy e nel leggendario quarto di finale degli Us Open risolto al quinto set.

Quando si gioca e dove vederla – L’appuntamento tra i due è per venerdì 6 maggio sul Philippe-Chatrier con inizio previsto non prima delle 14.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD del bouquet Sky e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.