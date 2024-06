Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale nel torneo di doppio maschile al Roland Garros, sulla terra rossa parigina. Sono la prima coppia tutta italiana all’ultimo atto nello Slam francese dal 1959: gli ultimi a riusciti, ben 65 anni fa, furono infatti Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che avrebbero poi conquistato il trofeo. In semifinale i due azzurri, undicesime teste di serie, hanno battuto per 7-5, 2-6, 6-2, dopo quasi due ore di lotta, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding, nella rivincita della finale dell’Australian Open.

Inizia quindi a prendere corpo una possibilità che consacrerebbe il momento d’oro del tennis azzurro: esiste infatti la possibilità che in ogni finale dei tornei previsti ci sia un po’ di Italia. Jasmine Paolini sarà infatti impegnata nella semifinale contro Mirra Andreeva (giovedì alle 17) e anche nel doppio con Sara Errani, in campo venerdì contro la coppia Elena Gabriela Ruse–Marta Kostyuk. Quindi nel torneo di singolare maschile, toccherà a Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.