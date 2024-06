Il Consiglio superiore della magistratura ha confermato la nomina di Ettore Squillace Greco a procuratore generale di Firenze. La prima investitura dell’ex procuratore di Livorno, risalente all’estate 2023, era stata annullata dal Tar del Lazio accogliendo il ricorso di uno dei candidati sconfitti, Maurizio Romanelli, attuale capo dei pm di Lodi: nella delibera approvata, infatti, il curriculum di Romanelli era stato ricostruito in modo scorretto, attribuendogli solo sette mesi di esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia, svolte invece per oltre due anni e mezzo. Così il Csm ha dovuto ripetere la procedura, correggendo l’errore e procedendo a una nuova valutazione dei titoli. La Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, ha però confermato all’unanimità la scelta di Squillace Greco, ratificata mercoledì dal plenum con tre astensioni.

Nella nuova delibera si legge che il profilo di Squillace prevale su quello di Romanelli per la sua “ampia, completa e prolungata esperienza professionale” nonché “per il dato oggettivo costituito dal ben più prolungato esercizio delle funzioni dirigenziali, anche una volta correttamente computato” il periodo dello sfidante alla Dna. A Livorno, infatti, l’ex procuratore “ha gestito per oltre sei anni, in prima persona, ogni aspetto inerente al funzionamento” dell’ufficio, “garantendo ottimi risultati“. Squillace, pm con una grande esperienza nella lotta alla ‘ndrangheta, era stato già vicinissimo a essere nominato procuratore della Repubblica sempre nel capoluogo toscano: il Csm però gli aveva preferito Filippo Spiezia, nome più gradito a destre e renziani, con il voto decisivo del vicepresidente Fabio Pinelli, avvocato eletto in quota Lega.