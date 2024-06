Bloccato con forza dalla sicurezza albanese, con tanto di spintoni, perchè mostrava un cartello mentre Giorgia Meloni lasciava l’hotspot a bordo della sua auto. È accaduto al deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa, presente oggi in Albania in contemporanea alla visita della presidente del Consiglio ai centri di accoglienza frutto del memorandum firmato con Edi Rama. Meloni è anche scesa dall’auto chiedendo agli uomini della sicurezza di lasciare Magi che stava protestando fuori dal centro di accoglienza: “È un parlamentare italiano“, ha spiegato la premier agli uomini che lo avevano “braccato”. Da lì è nato anche uno scontro verbale tra il segretario di +Europa e la presidente del Consiglio.

“Se a un parlamentare succede questo a favore di telecamere, figuratevi a quei poveri cristi dei migranti cosa succederà quando verranno portati qui”, ha detto Magi davanti ai giornalisti. “See, poveri cristi…“, ha replicato Meloni al parlamentare aggiungendo con sarcasmo: “Sì, non è uno Stato di diritto... Non volete più Europa? Abbiamo portato qui una legislazione italiana ed europea”. E al deputato che, faccia a faccia, la invitava a “vergognarsi“, ha risposto: “Si vergogni lei, io la capisco Magi e le sono solidale. Ho fatto un sacco di campagne elettorali in cui non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento – ha aggiunto prima di tornare a bordo dell’auto -. Le sono totalmente solidale…”.

“Fuori dalla conferenza stampa ho esposto un cartello e l’ho alzato mentre passavano le auto. E mi sono quasi messo davanti al loro passaggio”, ha raccontato Magi: “A quel punto – ha aggiunto – sono intervenuti degli agenti albanesi. E hanno cominciato a strattonarmi e mi hanno anche fatto uscire del sangue sul braccio“. “Abbiamo ascoltato i due presidenti fare le vittime, attaccare la libera stampa italiana, mi sarei aspettato dalla presidenza Meloni una parola di difesa al sistema dell’informazione italiano, invece hanno fatto le vittime e non hanno detto nulla su come questo centro funzionerà, o meglio su come non funzionerà“, ha spiegato Magi.