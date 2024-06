Il giornalista dell’Aria che tira Giuseppe Ferrante è andato a caccia di ministri ed esponenti della maggioranza e ha offerto loro della cannabis light, senza effetti droganti e psicotropi. La stessa che il governo, con un emendamento del governo in discussione in commissione, vorrebbe vietare. Tra gli intervistati anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che declina l’offerta con una battuta: “Light no, se te la devi fa’ fattela bene”

