Il governo britannico ha rimosso Jon Benjamin dal suo incarico di ambasciatore in Messico dopo che, qualche giorno fa, è emerso un breve video che mostrava il diplomatico a bordo di un veicolo mentre scherzava tenendo un fucile d’assalto. Secondo i rapporti ufficiali, il video è stato registrato all’inizio dell’anno quando l’ambasciatore Benjamin era in visita a Durango e Sinaloa, due Stati del Messico settentrionale gravemente colpiti dalla violenza delle armi dei cartelli della droga, riporta il Daily Mail. Fonti diplomatiche hanno confermato che il governo era a conoscenza dell’incidente e ha preso le misure del caso. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli e non si sa quando esattamente Benjamin sia stato rimosso. Il sito ufficiale dell’Ambasciata britannica in Messico afferma che la missione diplomatica è sotto il comando dell’incaricato d’affari a Città del Messico, Rachel Brazier.