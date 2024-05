“È stato fatto un grande danno alla fiducia del pubblico nel sistema legale americano“. Sono le parole, scritte sul social X, da Elon Musk commentando la condanna dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di giovedì scorso, nel caso che coinvolge la pornostar Stormy Daniels. “Se un ex Presidente può essere condannato penalmente per una questione così banale, motivata dalla politica – continua il leader di Tesla – piuttosto che dalla giustizia, allora chiunque rischia un destino simile”.

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system. If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2024

Non solo. Musk fa sapere, inoltre, che il tycoon verrà ospitato su X in un evento live trasmesso sulla piattaforma in collaborazione con NewsNation. Ma Trump non è il solo. Infatti, il ceo di Tesla sta organizzando un town hall analogo anche per il candidato indipendente alla Casa Bianca Robert F. Kennedy Jr. A riportarlo è il Wall Street Journal che cita alcuni fonti secondo le quali le due iniziative rientrano nei piani di Musk per rendere X un centro di discussione politica. E Biden? Il quotidiano americano riferisce che la campagna dell’attuale presidente Usa è stata invitata ma ha rifiutato mettendo in evidenza il fatto che Biden si è già accordato per altri due dibattiti.

Un rapporto, quello tra i due miliardari, che non è mai stato così vicino. Giovedì scorso, infatti, il Wall Street Journal ha riportato la notizia secondo cui, in caso di vittoria del tycoon alle elezioni, per Musk è pronto un ruolo da consigliere. Una posizione che l’ex presidente degli Stati Uniti e il ceo di Tesla avrebbero discusso il marzo scorso, nella tenuta dell’investitore milionario Nelson Peltz, a Palm Beach in Florida. Il ruolo non è ancora ben definito e l’ipotesi potrebbe anche non materializzarsi, ma i due intanto hanno discusso dei modi per dare a Musk un’influenza sulle politiche relative alla sicurezza delle frontiere e all’economia.