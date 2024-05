La prima tappa della Vuelta a Burgos femminile si conclude nel peggiore dei modi per Elisa Balsamo. Durante la volata finale, la ciclista italiana della Lidl Trek è stata scaraventata violentemente contro le transenne che delimitavano il percorso. L’ex campionessa del mondo avrebbe perso l’equilibrio in seguito ad un contatto con la connazionale Sofia Bertizzolo, ciclista dell’Uae Team Adq. L’impatto è stato forte e la Balsamo ha avuto la peggio. Secondo quanto riportato dalla sua squadra con un tweet, “gli esami hanno rivelato una frattura dell’osso nasale e una commozione cerebrale ma anche la frattura del secondo metacarpo”.

Prima la caduta, poi lo spavento. Elisa Balsamo è rimasta cosciente anche dopo il violento impatto contro le transenne. Dopo i primi controlli medici, la ciclista è stata portata immediatamente in ospedale. Elemento fondamentale per l’Italia del ciclismo femminile su strada e su pista, la sua speranza è quella di poter tornare in condizioni ottimali in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento, però, la sua partecipazione alla Vuelta termina qui.

Elisa Balsamo takes a hard fall on stage one of the Vuelta a Burgos Feminas. She suffered a broken nose, index finger, and concussion after slamming into the road barrier. Best wishes for a speedy recovery. ????#VueltaBurgos pic.twitter.com/1ccgwoU9tr

— Phillip Martindale (@phillipm61) May 17, 2024