Un ritiro improvviso: il Giro d’Italia perde Cian Uijtdebroeks, il 21enne belga capitano del Team Visma-Lease a Bike che doveva essere una delle rivelazioni di questa Corsa Rosa. “Cian non si è sentito bene nei giorni scorsi e dopo la tappa di ieri si è sentito male”, ha spiegato la sua squadra annunciando il ritiro. Uijtdebroeks non sarà al via dell’undicesima tappa, la Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare. È un brutto colpo per la carovana, ma il ciclismo italiano ha un motivo per sorridere: il 22enne Antonio Tiberi diventa così la nuova maglia bianca del Giro, che contraddistingue il miglior giovane della classifica generale.

“Il Giro dovrà proseguire senza il più grande sorriso del gruppo. Siamo spiacenti di annunciare che Cian Uijtdebroeks è costretto ad abbandonare la gara”, ha scritto il Team Visma-Lease a Bike. Uijtdebroeks era quinto in classifica e indossava la maglia bianca di miglior giovane, con appena 12 secondi di vantaggio su Tiberi. Il loro poteva diventare uno dei duelli più divertenti di questo Giro, visto che la maglia rosa è blindata e saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar. Proprio il campione sloveno al termine della frazione di martedì conclusa con l’ascesa a Bocca della Selva aveva elogiato Tiberi per le sue qualità e per il coraggio di attaccare in salita. Il ciclista italiano aveva rosicchiato qualche secondo a Uijtdebroeks, apparso appunto in difficoltà.

Ora per il 22enne della Bahrain Victorious il grande obiettivo diventa portare la maglia bianca fino a Roma. E ridare così speranze al movimento azzurro della bicicletta, da tempo orfano di uno scalatore in grado di lottare per un Grande Giro. Tiberi è ancora acerbo, ma questa Corsa Rosa potrà dire quanto gli manca per arrivare al top. La strada è lunga: mancano una cronometro e una terza settimana che presenterà i soliti tapponi alpini. Sarebbe stato bello vedere Tiberi lottare con Uijtdebroeks, da molti considerato il prossimo grande talento del ciclismo mondiale. La strada per dimostrare di meritarsi comunque la maglia bianca c’è comunque.