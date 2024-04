Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno i portabandiera italiani alla cerimonia di apertura dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Alla fine la scelta del Coni è ricaduta sul saltatore che ha vinto l’oro a Tokyo e sulla schermitrice oro nel fioretto a squadre a Londra 2012. Tra i possibili candidati c’era anche il nuotatore Gregorio Paltrinieri che alle Olimpiadi di Tokyo, nonostante la mononucleosi che lo aveva colpito poco prima, vinse una medaglia d’argento negli 800 metri stile libero e una di bronzo nella 10 km. Mentre vanta uno storico oro nei 1500 metri ai Giochi di Rio 2016. Alla fine però gli è stato preferito Tamberi, che si è definito “un po’ in difficoltà” per esser stato selezionato al posto dell’amico fraterno Paltrinieri.

“Ci speravo, ma ci credevo poco”, ha spiegato Tamberi intervistato dalla Gazzetta dello Sport, anche perché “in lizza con me c’era Greg Paltrinieri, un amico, una persona speciale, un atleta immenso. Da sempre ci ispiriamo a vicenda e lui, per me, rappresenta qualcosa di grande“. Alla fine la convocazione per fare da portabandiera azzurro alle Olimpiadi è stata una notizia che ha accolto con felicità, ma anche con leggera scomodità perché proprio l’amico nuotatore è stato scartato per fare spazio a lui: “Non dico che sia stata una scelta ingiusta, ma quando dopo l’annuncio ci siamo sentiti, così come negli ultimi 10 giorni, non nego di essere stato un po’ in difficoltà“.

Dal canto suo Paltrinieri ha diradato subito le nuvole grigie, pubblicando una foto su Instagram con Tamberi in cui si è detto felice per il suo compagno: “Oggi è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare il portabandiera alle prossime olimpiadi e io non posso che essere strafelice per lui. Non c’è invidia o risentimento nel mio animo in questo momento”.

Gioia espressa anche dall’altra portabandiera, Arianna Errigo, che ha affidato i suoi pensieri sempre ai social network: “Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? È una dimostrazione a me stessa e a tutte le donne che si può esser madri e atlete d’alto livello”. Parigi, come tutte le Olimpiadi, sarà speciale e a fare il tifo per i compagni ci sarà senza alcun dubbio Paltrinieri.