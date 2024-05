Un uomo è stato ucciso a Rouen poco prima che tentasse di dare fuoco alla Sinagoga della città. Era “armato” ed “era chiaramente intenzionato” a incendiare il luogo di culto, ha spiegato il ministro dell’Interno Gérald Darmanin. “Mi congratulo con loro per la prontezza e il coraggio dimostrati”, ha aggiunto su X il ministro riferendosi agli agenti intervenuti.

L’emittente Bfmtv riporta testimonianze circolate sui social secondo cui una persona armata di coltello avrebbe attaccato un poliziotto. Una fonte ha detto che l’uomo “era armato con un coltello e una sbarra di ferro e si è avvicinato alla polizia, che ha sparato” uccidendo l’uomo, la cui identità al momento resta ignota. Il sindaco di Rouen Nicolas Mayer-Rossignol ha dichiarato sui social che il tentativo di incendio è stato domato dai vigili del fuoco e che non ci sono state altre vittime oltre all’aggressore. “Pieno sostegno alla comunità ebraica di Rouen”, ha detto il sindaco.

Contattata da Le Monde, la Procura nazionale antiterrorismo ha precisato che è in corso una “valutazione”, come avviene generalmente in questo tipo di casi. Il pubblico ministero di Rouen, Frédéric Teillet, dal canto suo, riporta sempre il quotidiano francese, ha annunciato l’apertura di due indagini: una per l’incendio doloso della sinagoga e l’aggressione ai poliziotti, l’altra sulla morte dell’uomo.