“Una riforma della giustizia serve. Stiamo facendo riforme sull’elezione diretta del presidente del Consiglio, un nuovo codice degli appalti, un nuovo codice della strada, stiamo modernizzando il Paese con l’autonomia. Non ci può essere solo la magistratura che da decenni impedisce qualsiasi tipo di riforma“. Lo ha detto Matteo Salvini, sul palco a La Spezia. Per Salvini, “tutti quelli che sbagliano chiedono scusa e pagano. Non ci può essere una casta al di sopra di tutto che non risponde mai di niente. Io non voglio un Paese in cui esistono caste impunite”. E alla domanda diretta se Giovanni Toti debba fare un passo indietro ha risposto che “no, non deve dimettersi, si deve attendere il terzo grado di giudizio”.